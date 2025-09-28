Aseguran objetos punzocortantes, teléfonos y bocinas en penal de Tepexi

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla reforzó el control y orden en el penal de Tepexi de Rodríguez mediante un operativo de supervisión que permitió asegurar 43 objetos punzocortantes, seis recipientes para consumo de sustancias ilícitas, tres bocinas, dos equipos telefónicos y una televisión, entre otros artículos prohibidos.

Desde el 23 de julio, la SSP ha realizado cinco operativos de revisión en este centro penitenciario, así como la reubicación de personas privadas de la libertad, siguiendo los protocolos establecidos, sin que se registraran incidentes ni amotinamientos.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la SSP, continuará implementando este tipo de acciones para garantizar la seguridad y la gobernabilidad en los penales de Puebla.

