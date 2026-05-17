Choque deja heridos y daños en la Guadalupe Victoria–Chilchotla

Un fuerte accidente se registró al mediodía de este domingo sobre la carretera estatal Guadalupe Victoria–Chilchotla, dejando daños materiales y varias personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura de la desviación a Canoitas, donde una combi y un automóvil particular chocaron de frente. Tras el impacto, una de las unidades terminó varios metros adelante, dentro de un terreno de cultivo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas heridas; sin embargo, paramédicos se encuentran en la zona brindando atención prehospitalaria y trasladando a los lesionados a hospitales cercanos.

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Debido al accidente, la circulación en la vialidad permanece cerrada mientras se realizan las maniobras para retirar las unidades siniestradas con apoyo de grúas.

Elementos de la Policía Vial del Estado de Puebla, con base en Ciudad Serdán, mantienen abanderada la zona para prevenir otro percance y coordinar el tránsito vehicular.

Editor: César A. García

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