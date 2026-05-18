Donald Trump advierte a Irán que “el tiempo se acaba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a Irán “se le acaba el tiempo” para alcanzar un acuerdo y volvió a amenazar con nuevos ataques en medio de la frágil tregua vigente desde abril.

A través de Truth Social, el mandatario afirmó que “más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos”, al referirse al gobierno iraní y a las negociaciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, responsabilizó a Irán del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, durante una entrevista concedida a Fox News tras su viaje reciente a Pekín, China.

El presidente estadounidense aseguró que Irán ha incumplido acuerdos alcanzados durante las negociaciones y sostuvo que esa situación se ha repetido en al menos cinco ocasiones desde el inicio del conflicto.

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“Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, declaró Donald Trump en un entrevista.

Las tensiones aumentaron después de que el mandatario publicara una imagen creada con inteligencia artificial donde aparece frente a barcos iraníes junto a la frase “Ha sido la calma antes de la tormenta”.

La publicación generó nuevas especulaciones sobre una posible reactivación de ataques en Medio Oriente, mientras el alto el fuego entre ambas partes enfrenta crecientes señales de debilitamiento.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ante el Congreso que Estados Unidos cuenta con planes militares para intensificar acciones contra Irán “si fuera necesario”.

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