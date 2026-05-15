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viernes, mayo 15, 2026
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Podrían morir dos millones de niños por hambre en Somalia: ONU

Por:
Renato León A.
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Foto: UNICEF.

Al menos seis millones de personas en Somalia pasan días sin alimentos suficientes, y cerca de dos millones de ellas son niños pequeños que enfrentan un “alto riesgo de enfermedad o muerte”, advirtieron este viernes los equipos de ayuda de las Naciones Unidas.

George Conway, máximo funcionario de la ONU en Somalia, declaró: “El contexto humanitario en Somalia se está deteriorando más rápido de lo que habíamos proyectado y esperado”. El funcionario subrayó que “los niños están pagando el precio más alto. Casi dos millones de niños pequeños sufren desnutrición aguda, lo que significa que están peligrosamente desnutridos y físicamente debilitados”.

Además, añadió que “casi medio millón están tan gravemente desnutridos que requieren tratamiento urgente para sobrevivir”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que en numerosas zonas la atención médica para tratar enfermedades relacionadas con el hambre aguda ya no está disponible o se ha visto gravemente afectada por los retrasos en las cadenas de suministro, “debido a todas las interrupciones que están ocurriendo en Oriente Medio“.

Casi una de cada tres personas en Somalia sufre inseguridad alimentaria crítica, según la última evaluación de la Plataforma de Clasificación de la Seguridad Alimentaria Integrada (IPC).

El aumento de los precios del combustible ha encarecido la asistencia humanitaria, Conway explicó que muchas comunidades dependen del suministro de agua mediante camiones cisterna y que “el costo del transporte de agua, obviamente, aumenta con la crisis y el costo del combustible.

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