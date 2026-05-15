SEP Puebla ve afectaciones si eliminan tarifa preferencial a estudiantes

El secretario de Educación Pública en Puebla, Manuel Viveros Narciso, consideró que habría una afectación económica a las familias si se elimina la tarifa preferencial en el pasaje a estudiantes, como planteó un grupo de concesionarios.

En entrevista, el funcionario dijo que todos “van al día”, por lo que confió en que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) realizará una evaluación responsable antes de tomar cualquier decisión relacionada con la tarifa del transporte público.

Lo anterior, luego de que concesionarios solicitaron revisar e incluso eliminar los descuentos aplicados a estudiantes, bajo el argumento de que los costos de operación, mantenimiento y combustible han incrementado de manera considerable en los últimos años.

Sin embargo, para determinar un ajuste al pasaje, las autoridades responsables han manifestado que este año se llevará a cabo un análisis técnico y financiero.

Te puede interesar: Detienen en EU a excomandante de la XXV Zona Militar de Puebla

Descarta aspiración electoral

Por otra parte, Manuel Viveros descartó tener algún interés político para contender por algún cargo de elección popular, aunque en Yaonáhuac se han pintado bardas con el saludo en náhuatl “Kualtzin Tonal”, las cuales le atribuyen al funcionario estatal.

Sin embargo, señaló que por ahora se encuentra enfocado en la atención de las y los maestros, así como de los alumnos, padres y madres de familia, cargo en el que afirmó se mantendrá hasta que el gobernador Alejandro Armenta Mier lo decida.

Editor: César A. García

Te recomendamos: