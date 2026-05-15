Supervisan bacheo en la 18 Poniente de la capital de Puebla

Para reforzar la seguridad vial de la ciudadanía, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, continúa supervisando las labores del programa permanente de bacheo “BacheAndo” en la calle 18 Poniente, entre Gran Avenida y Diagonal Defensores de la República.

Durante su recorrido, el edil verificó que la intervención de las cuadrillas se ejecutara conforme a los lineamientos técnicos y estándares de calidad necesarios para garantizar una mejor movilidad y seguridad para las y los poblanos.

El programa “BacheAndo” se mantiene activo en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones de las vialidades.

Te recomendamos: