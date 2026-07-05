“Las mujeres somos el alma de la nación”; Sheinbaum anuncia centros LIBRE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Quiroga, Michoacán, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, donde afirmó que las mujeres son el alma de la nación y que es necesario reconocerlas tanto en la historia como en el presente.

“La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: el derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud especial para las mujeres. Debemos de tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia”, declaró,.

Añadió: “Siempre reconocer a las mujeres porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”.

Sheinbaum recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, que este año reciben un billón de pesos.

Destacó que en 2024, gracias a la Transformación y a la lucha de las mujeres, llegó la primera mujer presidenta en 200 años, y que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidados de las mujeres y cumple la promesa de que no llegó sola, sino que llegaron todas las mujeres a la Presidencia. Además, anunció que el gobierno construirá un Centro Libre para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

En el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la mandataria envió una felicitación al pueblo estadounidense y afirmó: “le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno, y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el trabajo de la presidenta y destacó que en Michoacán se construirán 127 Centros Libre, una cobertura mayor al número de municipios para atender a mujeres de pueblos originarios. La beneficiaria María del Carmen Villanueva Herrera agradeció los apoyos y celebró la visita de la Presidenta para escuchar al pueblo.

Te recomendamos: