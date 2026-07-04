Propone Fedrha Suriano límites para la colocación de propaganda

Con el objetivo de fortalecer el ordenamiento jurídico y establecer una prohibición expresa respecto de cualquier publicidad que contravenga la naturaleza de la propaganda institucional definida en la propia legislación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa de reforma al artículo 20 de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla.

En la propuesta se indica que, en ningún caso se otorgará permiso para la fijación, construcción y colocación de anuncios que generen saturación por acumulación o repetición, por lo que se prohíbe la colocación de más de un anuncio, pendón, lona o cartel publicitario de la misma campaña, evento, persona o marca en un radio menor a 150 metros lineales sobre la misma vialidad o acera.

Además, propone que se impidan los anuncios que contravengan la naturaleza de la propaganda institucional definida en la Ley, por lo cual, queda prohibida la fijación, construcción y colocación de propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, rostros, voces o símbolos que impliquen la promoción personal de cualquier servidor público.

En el mismo sentido, la diputada presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, así como al Ayuntamiento de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, retiren la propaganda relacionada con Rafael Moreno Valle Buitrón colocada en vialidades, postes, luminarias, mobiliario urbano o cualquier otro espacio público de la capital.

Te recomendamos: