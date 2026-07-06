Homicidios dolosos en Puebla disminuyeron 37.3% en junio: Armenta

La estrategia en materia de seguridad del Gobierno del Estado dio como resultado una reducción de 37.3 por ciento en los homicidios dolosos durante junio de 2026, con 28 víctimas menos en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representa el registro más bajo de los últimos 11 años. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que estos resultados derivan del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y el respaldo permanente a las y los cuerpos policiales.

Durante la Mañanera de Puebla, el ejecutivo estatal subrayó que en la entidad no existe impunidad y que la actuación del gobierno se rige con estricto apego a la ley. Señaló que una autoridad que omite su responsabilidad o participa en actividades ilícitas traiciona su obligación de proteger a la ciudadanía, por lo que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a la delincuencia.

Reconoció la participación del sector empresarial en las mesas de seguridad y destacó la colaboración de la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana Puebla (COPARMEX), Beatriz Camacho, así como del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, quienes contribuyen al fortalecimiento de las acciones en favor de la paz.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que durante junio se contabilizaron 47 víctimas de homicidio doloso, frente a las 75 registradas en el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del 1 al 30 de junio, las instituciones de seguridad realizaron mil 94 acciones operativas que permitieron la detención de 397 personas, de las cuales 222 quedaron a disposición del fuero común, 45 del fuero federal y 130 ante el juez calificador. Además, recuperaron 294 vehículos con reporte de robo y aseguraron 117 unidades.

Como parte de estas acciones, las autoridades aseguraron 195 mil 931 litros de hidrocarburo, 923 dosis de cocaína, marihuana y cristal, 103 cámaras de videovigilancia irregulares, 31 armas de fuego y 13 cargadores con cartuchos útiles.

También lograron la detención de Orlando Alexis N., presuntamente vinculado con hechos de violencia en las inmediaciones del mercado Morelos y relacionado con un grupo delictivo con presencia en diversas entidades del país. Asimismo, capturaron a Diego N., identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien viajaba en un vehículo relacionado con los hechos ocurridos el 22 de junio sobre Periférico Ecológico. En Tlahuapan detuvieron a Arón N. y aseguraron dos pipas con 4 mil 130 litros de gas, además de una manguera de alta presión. En Tepeaca, las fuerzas de seguridad aseguraron un inmueble que resguardaba pipas presuntamente utilizadas para el traslado de combustible robado.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con la construcción de un entorno de paz y justicia, en coordinación con el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante una estrategia conjunta que fortalece el combate a la delincuencia, protege a las familias poblanas y consolida la seguridad en todo el territorio estatal.

Te recomendamos: