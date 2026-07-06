Andrés Villegas insiste en tipificar el linchamiento en Puebla

El estado de Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en linchamientos y es necesario tipificarlos como un delito, refirió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza.

El diputado recordó que tiene una iniciativa en el Congreso de Puebla en la que propone castigar a quienes inciten o cometan este tipo de asesinatos, así como a las autoridades que sean omisas en estas situaciones, hasta con 10 años de prisión.

De acuerdo con Villegas Mendoza, será en próximos días cuando en la reunión con el jurídico del Congreso de Puebla pida reconsiderar la iniciativa y votarla.

El legislador recordó que los linchamientos incrementaron durante la incertidumbre política que se vivió con el cambio de gobernadores y recordó que, una vez que se realizaron capacitaciones y la implementación de protocolos en los que cambió el primer respondiente del delegado de gobernación a las autoridades municipales, disminuyeron.

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Sin embargo, reconoció que con el cambio de gobiernos municipales, la petición de licencias por parte de los ediles que contendieron en el proceso electoral, el avance en capacitación volvió a impactar en la reacción de estos casos.

Consideró que, desde la llegada del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, se ha avanzado de nueva cuenta en el tema por la buena comunicación de la dependencia con los ayuntamientos.

Recordó que en otros estados ya está tipificado como delito e insistió en que es necesario hacerlo en la entidad poblana.

Editor: César A. García

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