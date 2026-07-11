Suman más de 4 mil muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela aumentó a 4 mil 333, luego del rescate de 215 cuerpos durante las labores de búsqueda y recuperación.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que este incremento representa una de las mayores actualizaciones de víctimas, mientras continúan los trabajos de desescombro.

El funcionario explicó que las labores de recuperación de cuerpos se intensificaron en La Guaira, donde brigadas de rescate mantienen la búsqueda entre inmuebles colapsados.

Asimismo, indicó que la cifra de heridos permanece en 16 mil 740, mientras 31 mil 193 personas recibieron atención hospitalaria y más del 90 por ciento ya fueron dadas de alta.

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Precisó que existen 315 cuerpos sin identificar y aseguró que el Gobierno no difundirá una cifra de desaparecidos para evitar especulaciones durante el proceso de búsqueda.

No obstante, algunos estiman que cerca de 30 mil personas permanecen sin ser localizadas, aunque las autoridades reiteraron que solo informarán datos plenamente confirmados.

Además, el Gobierno venezolano estima que más de 17 mil 900 personas perdieron sus viviendas, por lo que calcula la construcción de 25 mil casas para atender la emergencia.

Jorge Rodríguez anunció que las primeras 200 viviendas serán entregadas la próxima semana y afirmó que Venezuela requerirá recursos retenidos en el exterior para la reconstrucción.

Editor: César A. García

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