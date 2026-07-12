Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy tras comentarios sobre perros

La asociación civil mexicana “Va por sus derechos” presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los conductores Pedro Sola y Pati Chapoy.

Las abogadas que encabezan el despacho señalaron que la denuncia fue interpuesta por el probable delito de “provocación pública a cometer un delito y apología de este”.

A través de redes sociales, la organización difundió el acta de denuncia, en la que se observa que el procedimiento está dirigido contra ambos conductores de “Ventaneando”.

La denuncia surge por los comentarios realizados el 6 de julio, cuando Pedro Sola expresó que tenía “ganas de aventarles un trozo de carne envenenada” a perros callejeros.

.@ErnestinaGodoy_ @FGRMexico El despacho Va por sus derechos presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo.

El desconocimiento de la ley no exhime de responsabilidad pic.twitter.com/P1SGtdwjuE — VaPorSusDerechos (@DerechosVa) July 11, 2026

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Durante la misma emisión, Pati Chapoy reaccionó entre risas y afirmó: “Tiene razón”, mientras Mónica Castañeda respondió que envenenarlos nunca era una opción.

Posteriormente, el conductor añadió que las personas que pasean a sus mascotas en carriolas le daban “ganas de darles un balazo”, declaraciones que generaron críticas.

Dos días después, ofreció una disculpa pública en televisión, reconoció que actuó con “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse más sobre bienestar animal.

Por su parte, la comunicadora sostuvo que esos comentarios son de “otra época” y afirmó que hoy las conductas y la forma de pensar sobre los animales son diferentes.

Editor: César A. García

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