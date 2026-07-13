“Michael”, primera biopic en superar los mil millones de dólares

La película “Michael” superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la primera cinta biográfica en alcanzar esa cifra histórica de recaudación.

El filme sobre la vida de Michael Jackson acumula mil 001 millones de dólares, resultado de 629.8 mdd obtenidos en mercados internacionales y 371.8 mdd en Estados Unidos.

Desde su estreno, la producción logró superar expectativas pese a las críticas negativas y la controversia generada durante su desarrollo, impulsada por la respuesta del público.

Durante su primer fin de semana, “Michael” recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel global, superando récords para biografías musicales.

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La cinta también se convirtió en la película biográfica musical más taquillera de la historia, al superar los 911 millones de dólares logrados por “Bohemian Rhapsody”.

Asimismo, logró rebasar los 975 millones de dólares de “Oppenheimer”, convirtiéndose en la producción basada en una persona real con mayor recaudación en la historia.

El largometraje de Antoine Fuqua también marcó un récord para Lionsgate, al convertirse en la primera película del estudio en alcanzar los mil millones de dólares.

La producción narra la trayectoria de Michael Jackson desde su etapa con The Jackson 5 hasta convertirse en el llamado “Rey del Pop”, con Jaafar Jackson como protagonista.

1 legend. 1 story. $1 billion at the box office.



To every fan who bought a ticket, sang along, dressed up, and returned to the big screen again and again: thank you. This milestone belongs to you. #MichaelMovie pic.twitter.com/PA0X4rwpSk — Michael (@michaelmovie) July 12, 2026

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