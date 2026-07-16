SSC Puebla incorpora a 55 nuevos policías de proximidad

El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, tomó protesta a 55 policías de proximidad que se graduaron este jueves en la Academia de Formación Policial del Ayuntamiento de Puebla.

Durante una ceremonia, el titular de la SSC recalcó que a partir de este día forman parte de la policía de la ciudad con responsabilidad de servir y proteger a la comunidad con vocación de servicio.

“Este acto representa mucho más que la conclusión de un curso, simboliza el inicio de una carrera profesional al servicio de la sociedad, sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos”, dijo durante su discurso.

Agregó que, durante su formación cada uno recibió una preparación integral diseñada para responder a las exigencias de la función policial.

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#Puebla 🗣️ El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, tomó protesta a 55 policías de proximidad que se gradúan este día.



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“Las materias jurídicas, tácticas y operativas cursadas fortalecieron sus conocimientos, habilidades y competencias para desempeñar su labor con apego a la ley y a los protocolos de actuación“, añadió.

Reiteró que el propósito es graduar policías con formación integral para prevenir el delito, proteger la integridad de las personas, preservar el orden público y ganar la confianza de la ciudadanía.

Por ello, insistió en que deben desempeñar su labor con honor, disciplina, lealtad e integridad, ya que detrás de cada llamada de emergencia hay una persona que deposita su confianza en ellos.

“Respondan siempre con profesionalismo, sensibilidad, disciplina y honradez”, pidió el coronel Félix Pallares.

Los graduados asistieron con sus familiares y tres de ellos fueron reconocidos por su desempeño durante los cursos.

Al evento asistió el coordinador de regidores del Cabildo de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla y la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Georgina Ruiz Toledo.

Editor: Renato León

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