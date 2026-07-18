Inauguran planta de tratamiento de aguas en Tepeaca

Con el respaldo del Gobierno de México y como parte de la política ambiental que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan, una obra con una inversión conjunta de 69.4 millones de pesos que beneficiará a 32 mil 28 habitantes de Tepeaca y San José Carpinteros, además de contribuir al saneamiento de los ríos, el aprovechamiento sustentable del agua y la transición energética en Puebla.

El titular del Ejecutivo explicó que esta nueva planta sustituye modelos obsoletos con altos costos de operación y utiliza reactores biológicos de alta tecnología, similares a los instalados en la refinería Dos Bocas en Tabasco. Informó que el proyecto tendrá una segunda etapa con una inversión adicional de 30 millones de pesos, destinada a tecnificar alrededor de 60 hectáreas de cultivo mediante riego por goteo con agua tratada, lo que elevará el valor de la producción agrícola, protegerá los mantos acuíferos y reducirá la sobreexplotación de pozos.

Asimismo, anunció que este modelo se replicará en Libres y Acatzingo, como parte del programa que comenzó en San Matías Tlalancaleca para el saneamiento del río Atoyac. También adelantó que en Tochtepec presentará un esquema para la recuperación del lago de Valsequillo y el riego de 100 hectáreas.

El gobernador destacó que la economía circular también forma parte de esta estrategia ambiental. Precisó que Tepeaca genera 120 toneladas diarias de residuos sólidos, por lo que el módulo de reciclaje permitirá aprovechar esos materiales para generar riqueza comunitaria. “Tenemos una presidenta de la República que ama la naturaleza y que invierte no solo en la cuenca del Atoyac, sino en todos los ríos más contaminados de México. Sin la mano del gobierno federal sería muy difícil porque participa Conagua”, indicó.

Por su parte, la directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, explicó que la infraestructura ocupa menos espacio que las plantas convencionales y opera mediante tecnología biológica con microorganismos, sin uso de químicos y con un consumo mínimo de energía eléctrica.

Señaló que gran parte de la infraestructura hídrica existente permanecía fuera de operación, pero ahora la visión ambiental del Gobierno de México y del Gobierno del Estado impulsa soluciones innovadoras que favorecen la salud, el medio ambiente y el desarrollo económico.

Sobre la segunda etapa del proyecto, destacó que permitirá el aprovechamiento del agua tratada para fortalecer la producción agrícola. “Esa economía circular, de lo que siempre ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum y de lo que siempre ha hablado el gobernador Alejandro Armenta, eso también aplica al agua, que es la que usamos, la limpiamos y la reutilizamos; es un círculo regenerativo del agua que comenzamos en Puebla”, expresó.

En su intervención, el presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Vázquez Romero, subrayó que se trata de la primera planta del estado con características industriales de alta tecnología, con capacidad para tratar 60 litros por segundo, lo que representa un avance histórico después de 25 años. Añadió que el agua tratada cumple con la normatividad para uso agrícola y aporta beneficios sanitarios y ambientales.

También reconoció el respaldo del Gobierno del Estado con los módulos de maquinaria, gracias a los cuales ya reciben mantenimiento los caminos y cauces de la Barranca del Águila.

Como parte de la gira de trabajo, el gobernador entregó recursos para 28 proyectos comunitarios, con una inversión de 6.4 millones de pesos, en beneficio de los municipios de Atoyatempan, Tepeaca, Mixtla, Tlalnepantla y Santo Tomás Hueyotlipan.

Entre las acciones destacan la construcción de la barda de la Escuela Ignacio Zaragoza, obras para ampliar el acceso al agua potable en viviendas, la rehabilitación de un campo deportivo en Atoyatempan, el mejoramiento del parque de San Hipólito, la dignificación de canchas en Mixtla y el mejoramiento del parque de Atoyatempan, proyectos que fortalecerán la infraestructura comunitaria y elevarán la calidad de vida de las familias de la región.

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