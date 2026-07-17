Obra Comunitaria lleva adoquinamiento a Privada 18 de Marzo

“Obra Comunitaria es más que un programa, es la recuperación de la unidad entre vecinos, es la opción de mejorar el día a día a través del trabajo en conjunto y la muestra de que cuando el dinero del pueblo regresa al pueblo, se construye beneficio para todos y todas”, aseguró Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, al realizar un recorrido en la Privada 18 de Marzo en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla de la capital poblana, donde se realizó el adoquinamiento, gracias a este esquema.

Laura Artemisa García destacó que por 25 años habitantes de este lugar gestionaron la obra, sin resultados favorables por parte de las autoridades locales, “pero hoy, gracias a la determinación del gobernador Alejandro Armenta, es una realidad. Eso es un gobierno humanista, en el que sí se escucha y atiende a la gente”.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó, durante la emisión del programa “Armenta Contigo”, la importancia del programa de Obra Comunitaria porque la gente se organiza, hace faena, participa y lleva a cabo acciones verdaderamente prioritarias.

Laura Artemisa García explicó que la Privada 18 de marzo tiene una longitud de 220 metros lineales, mil 600 metros cuadrados que se adoquinaron con una inversión de 573 mil pesos, gracias a la participación de mujeres y hombres que pusieron la mano de obra para superar la meta original del proyecto, resultado del manejo transparente y honesto de los recursos.

En este sentido, el gobernador Alejandro Armenta explicó que, de haberse dado por contrato, la obra se habría cotizado en cuatro o cinco millones de pesos; “esto es una muestra de que se acabó la milpa y el moche”.

Durante el recorrido, la secretaria de Bienestar estuvo acompañada por Edgar Chumacero Hernández, coordinador general de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social.

Finalmente, vecinas de esta junta auxiliar agradecieron el cumplimiento de este compromiso, así como la intervención de la maestra Laura Artemisa García, tras recordar los años que pasaron entre el lodo y piedras. Además, celebraron la llegada de la transformación, gobiernos humanistas y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

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