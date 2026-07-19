¿Cuáles son los riesgos de recolectar y consumir hongos silvestres?

La Secretaría de Salud emitió un documento sobre los riesgos de la recolección y consumo de hongos silvestres: en México existen cerca de 200 mil especies de hongos, de las cuales 400 son comestibles, pero aproximadamente 100 son tóxicas y su parecido con especies comestibles provoca confusiones que pueden resultar en intoxicaciones mortales.

Los casos más graves se han reportado en Chiapas, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

El consumo de hongos tóxicos puede provocar micetismo (intoxicación por hongos), con dos tipos de presentación. En el comienzo temprano, los síntomas aparecen dentro de las primeras seis horas e incluyen afectaciones gastrointestinales, alérgicas o neurológicas.

En el comienzo tardío, los síntomas se manifiestan entre las 6 y 24 horas después de la ingesta y suelen ser más graves, con síndromes que afectan el hígado (hepatotóxicos), los riñones (nefrotóxicos) y el sistema nervioso. En casos extremos, pueden requerir un trasplante de hígado y llevar a la muerte.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones.

La única forma segura de consumir hongos silvestres es comprarlos a los expertos de las comunidades (hongueros), que poseen un conocimiento tradicional para reconocerlos. Si se compran en mercados locales, se debe elegir preferentemente a vendedores que ubiquen sus puestos junto a otros hongueros, ya que el conocimiento compartido reduce el riesgo de errores.

Las autoridades también advierten que no existe ningún remedio casero capaz de eliminar la toxicidad de los hongos ni que ayude a identificarlos. Si se duda de la procedencia de los hongos, no deben consumirse.

La información disponible en aplicaciones celulares y redes sociales no es confiable, de igual manera, las inteligencias artificiales suelen equivocarse en su identificación.

En caso de sospecha de intoxicación, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud, además, se recomienda conservar un ejemplar fresco o cocinado en el refrigerador para facilitar el diagnóstico en caso de emergencia, y cocinar cada tipo de hongo por separado, ya que mezclar especies dificulta el diagnóstico y puede combinar sus efectos tóxicos.

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