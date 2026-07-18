OMS pide reforzar sistemas de salud ante calor extremo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a los países a fortalecer sus sistemas de salud para hacer frente al calor extremo durante todo el año, al advertir que el incremento de las temperaturas ya no es un fenómeno exclusivo del verano y representa una amenaza creciente para la salud pública.

El organismo internacional señaló que el cambio climático está provocando olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, como la deshidratación, el agotamiento por calor y los golpes de calor. Ante este panorama, pidió que los servicios sanitarios permanezcan preparados de manera permanente y no únicamente durante las temporadas de mayor calor.

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Entre las recomendaciones de la OMS destacan el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la capacitación del personal médico para atender emergencias derivadas del calor y la implementación de campañas informativas que ayuden a la población a identificar los síntomas de afectaciones por temperaturas extremas y las medidas para prevenirlas.

Asimismo, el organismo subrayó que los grupos más vulnerables son las personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades laborales o deportivas al aire libre. También llamó a mejorar la coordinación entre autoridades sanitarias, servicios meteorológicos y organismos de protección civil para responder con mayor rapidez ante episodios de calor intenso.

Editor: Arturo Medina

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