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viernes, julio 17, 2026
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¿Qué relación tiene la película de Bob Esponja con “La Odisea”?

Por:
César A. García
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La cinta de Bob Esponja de 2004 tiene referencias a “La Odisea” de Homero. / Foto: Especial.

La película “La odisea” de Christopher Nolan despertó una curiosa comparación en redes sociales con “Bob Esponja: la película” por sus similitudes con el poema épico griego.

Aunque parecen ser distintas, ambas historias siguen la aventura de un héroe que emprende un largo viaje tras enfrentarse al dios del mar y superar diversos obstáculos.

En la cinta animada, Bob Esponja y Patricio deben recuperar la corona del rey Neptuno, mientras atraviesan peligros, reciben ayuda mágica y buscan regresar a Fondo de Bikini.

La película animada de 2004 incluye referencias directas a “La Odisea” de Homero, como la bolsa de los vientos y el encuentro con un personaje inspirado en el cíclope Polifemo.

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Al igual que Odiseo en el poema griego, Bob Esponja enfrenta una travesía para demostrar su valentía, con la ayuda de aliados que aparecen durante su camino.

Uno de los momentos más claros ocurre cuando la princesa Mindy les entrega una bolsa de vientos, similar al odre que Eolo entrega a Odiseo en la obra original.

Asimismo, los protagonistas se enfrentan a un buzo humano de un solo ojo, una referencia al cíclope Polifemo, quien captura a los personajes durante su aventura.

La comparación se volvió viral en redes sociales e incluso Paramount Pictures Brasil compartió una pregunta: “¿Cuántos años tenías cuando descubriste esta referencia?”

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