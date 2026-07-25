26.5 C
Puebla City
sábado, julio 25, 2026
Inicio Tendencias

Katy Perry critica uso de su canción en video de la Casa Blanca

Por:
César A. García
-
9
Katy Perry expresó su molestia por el uso de “Firework” en un video de la Casa Blanca. / Foto: AFP.

La cantante Katy Perry criticó a la administración de Donald Trump por utilizar su canción “Firework” en un video con imágenes de un presunto ataque militar.

El material fue publicado por la Casa Blanca en su cuenta oficial de TikTok, en el cual se muestran supuestos impactos de misiles contra un sitio no identificado.

La grabación utiliza como fondo el tema lanzado en 2010, mientras aparecen imágenes de explosiones acompañadas por la frase “¿Irán ha sido advertido?”.

Ante esto, la también actriz y modelo expresó en su cuenta de X sentirse “profundamente consternada y enfadada” por el uso de su música sin autorización.

Te puede interesar: Chris Brown se declara culpable de alterar el orden público en Londres

Por ello, la intérprete aseguró que no aprobó ni fue consultada sobre la inclusión de su canción en el material difundido por la administración estadounidense.

Asimismo, explicó que “Firework” representa esperanza, sanación y fortaleza, por lo que rechazó que su mensaje sea asociado con violencia o destrucción.

Katy Perry señaló que la música debe servir para “unir a las personas” y “no para glorificar conflictos bélicos” mediante el uso en mensajes gubernamentales.

El caso se suma a críticas previas de artistas como Kesha y Sabrina Carpenter por el uso de sus canciones en videos oficiales sin su consentimiento o autorización.

@whitehouse

Iran has been warned. 🎆

♬ original sound – The White House

Te recomendamos:

Emiten siete alertas por apuestas sospechosas en el Mundial 2026

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Alfredo Adame seguirá en la polémica, afirma

stafforonoticias -

Pareja de alpinistas celebra boda en el Citlaltépetl

Renato León A. -