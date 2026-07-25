Katy Perry critica uso de su canción en video de la Casa Blanca

La cantante Katy Perry criticó a la administración de Donald Trump por utilizar su canción “Firework” en un video con imágenes de un presunto ataque militar.
El material fue publicado por la Casa Blanca en su cuenta oficial de TikTok, en el cual se muestran supuestos impactos de misiles contra un sitio no identificado.
La grabación utiliza como fondo el tema lanzado en 2010, mientras aparecen imágenes de explosiones acompañadas por la frase “¿Irán ha sido advertido?”.
Ante esto, la también actriz y modelo expresó en su cuenta de X sentirse “profundamente consternada y enfadada” por el uso de su música sin autorización.
I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.— KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026
I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and…
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Por ello, la intérprete aseguró que no aprobó ni fue consultada sobre la inclusión de su canción en el material difundido por la administración estadounidense.
Asimismo, explicó que “Firework” representa esperanza, sanación y fortaleza, por lo que rechazó que su mensaje sea asociado con violencia o destrucción.
Katy Perry señaló que la música debe servir para “unir a las personas” y “no para glorificar conflictos bélicos” mediante el uso en mensajes gubernamentales.
El caso se suma a críticas previas de artistas como Kesha y Sabrina Carpenter por el uso de sus canciones en videos oficiales sin su consentimiento o autorización.
@whitehouse
Iran has been warned. 🎆♬ original sound – The White House