Trump bromea con buscar una candidatura presidencial en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear sobre una posible candidatura presidencial en 2028 durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El mandatario republicano aseguró en tono sarcástico que buscaría un cuarto mandato y mostró una gorra roja con el número 2028 en la parte frontal durante su discurso.

“Gané tres veces y lo haré de nuevo”, afirmó antes de colocarse la gorra característica de sus campañas electorales, aunque la Constitución limita los mandatos presidenciales.

La declaración forma parte de las bromas recurrentes del magnate, quien ha mencionado en distintas ocasiones la posibilidad de continuar en el cargo después de 2029.

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Donald Trump ha insistido en que sus simpatizantes del movimiento MAGA le piden permanecer en la Presidencia, pese a que actualmente cumple su segundo periodo.

El evento se realizó en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, en lugar del tradicional Washington Hilton, y tuvo una asistencia reducida por motivos de seguridad.

Por su parte, la Cena de Corresponsales reunió alrededor de 700 invitados, luego de que en ediciones anteriores acudieran cerca de 2 mil 600 personas al encuentro oficial.

El mandatario no puede competir en 2028 debido a la Vigesimosegunda Enmienda, aunque ha mencionado a J. D. Vance y Marco Rubio como sus posibles sucesores.

"I won three times — now I'm going to do it again."



4 more years? 👀🤣 pic.twitter.com/Y715TjNq2f — The White House (@WhiteHouse) July 25, 2026

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