Puebla invita a familias a fortalecer prevención durante vacaciones

Con motivo del periodo vacacional de verano, el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGYDU), exhorta a madres, padres de familia y personas cuidadoras a fortalecer las medidas preventivas dentro del hogar, con el propósito de reducir riesgos y proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes durante estas semanas de descanso.

Al permanecer más tiempo en casa, las infancias incrementan su exposición a accidentes domésticos, especialmente en áreas como azoteas, terrazas, escaleras, ventanas, cocinas, cisternas y otros espacios que pueden representar un riesgo si no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. Por ello, la supervisión constante de una persona adulta y la identificación oportuna de peligros son fundamentales para prevenir incidentes.

Adriana Miranda Zárate, directora de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, destacó que la prevención es la principal herramienta para evitar accidentes en el hogar. “La mayoría de los incidentes que afectan a niñas y niños pueden prevenirse mediante acciones sencillas, como restringir el acceso a zonas de riesgo, resguardar objetos peligrosos y mantener una vigilancia permanente. La seguridad de la niñez comienza desde casa y requiere la participación de toda la familia”, señaló.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil se encuentran mantener cerrados y asegurados los accesos a azoteas y terrazas, verificar que cisternas y pozos permanezcan completamente cubiertos, colocar protecciones en escaleras y ventanas, mantener fuera del alcance de niñas y niños medicamentos, productos de limpieza, herramientas y objetos punzocortantes, así como restringir el acceso a la cocina y otras áreas donde existan fuentes de calor o instalaciones eléctricas.

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