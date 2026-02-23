Sitaudi reanuda segundo turno y mantiene paro técnico en el tercero

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) informó al personal de la planta de San José Chiapa que el segundo turno trabaja de manera normal, mientras el tercer turno se va a paro técnico, a excepción de algunas áreas.

A través de un breve mensaje, el líder sindical César Orta Briones abundó que, en comunicación con la empresa, la firma decidió reanudar sus actividades en el segundo turno, ya que el primero se fue a paro técnico.

Minutos después, la empresa emitió un comunicado interno en el que explicó que las áreas que trabajarán en el tercer turno son las de prensas, con guarida, pruebas especiales y preparación de turno, así como carrocerías en las mismas áreas, pintura, montaje y logística.

De la misma manera, pidió al personal que tenía programadas capacitaciones de forma presencial acudir de forma normal, mientras que al resto que no fue convocado le aplicará el paro técnico.

Te puede interesar: Académicos de la UPAEP llaman a la calma ante hechos violentos

En cuanto al trabajo del martes 24 de febrero, Audi indicó que se mantiene la programación sin ningún cambio.

“Trabajo normal conforme a sus esquemas de trabajo para turnos especiales”, dice el escrito difundido por la armadora de lujo.

El transporte de personal también se mantuvo sin ningún cambio ni contratiempo en la logística de traslados.

Hay que recordar que el domingo, la empresa anunció paro técnico para el primer turno de este lunes, debido a los hechos registrados en varios puntos del país, incluido Puebla.

#Puebla 🚨 El Sitaudi informó al personal de la planta de San José Chiapa que el segundo turno trabaja de manera normal, mientras el tercer turno se va a paro técnico a excepción de algunas áreas.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/sfkLaCnxGz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 23, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: