Puebla consolida liderazgo turístico con eventos internacionales

El estado de Puebla consolida su liderazgo turístico, cultural y económico con eventos de talla internacional que fortalecen la convivencia familiar y proyectan a la entidad ante México y el mundo, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al destacar el éxito de la Feria de Puebla y la obtención de la sede del Tianguis Turístico 2027.

Recordó que Puebla es actualmente el cuarto estado más visitado del país y que la mejora de todos los indicadores desde 2024 ha permitido la organización de eventos nacionales e internacionales que impulsan la derrama económica, generan oportunidades para empresas poblanas y fortalecen el desarrollo de artesanos, productores y prestadores de servicios.

Al respecto, el coordinador del Comité de la Feria, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que la Feria de Puebla mantiene saldo blanco y un ambiente familiar gracias al despliegue de mil 500 elementos de seguridad y al trabajo coordinado entre instituciones estatales y federales. Subrayó la alta asistencia a las actividades artísticas y conciertos del Teatro del Pueblo con presentaciones de Los Tigres del Norte, Grupo Firme, Camila y próximamente Cristian Castro y Jeans. Asimismo, resaltó actividades como el Mundialito de la Feria, inaugurado por Roberto Ruiz Esparza, así como la creación de un mural artístico de 1.5 kilómetros que abrirá próximamente al público.

Por su parte, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, destacó que esta edición de la Feria integra a universitarios, empresarios, artesanos, productores y cocineras tradicionales, lo que fortalece la identidad cultural y la participación social. Detalló que los conciertos registran cifras históricas de asistencia, entre ellos Calvin Harris con 50 mil personas; Ozuna y Los Tigres del Norte con 46 mil asistentes; Alemán con 40 mil y Morat con 35 mil asistentes, mientras que el pabellón de Pueblita Por Amor a los Niños reportó 25 mil menores.

Respecto al Tianguis Turístico 2027, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, señaló que Puebla recibirá a representantes de 25 países y compradores de más de 160 naciones, con una derrama económica estimada superior a los 800 millones de pesos.

Asimismo, adelantó que la entidad recibirá eventos de talla internacional como los Premios Ángel del Turismo el próximo 29 de octubre, reconocimiento que por primera vez saldrá de la Ciudad de México, además del Foro Internacional Cultural en coordinación con ONU Turismo y la Secretaría de Turismo federal, con la participación de más de 20 países.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, indicó que durante el primer trimestre de 2026 Puebla registra un incremento cercano al 8 por ciento en visitantes respecto al año anterior, así como un crecimiento en la derrama económica, beneficio que alcanza tanto a la capital como a pueblos mágicos y municipios con vocación turística.

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