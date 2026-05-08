UDLAP y Salón ACME presenta exposición colectiva sobre Puebla

La Universidad de las Américas Puebla, Capilla del Arte UDLAP y Salón ACME presentan la exposición colectiva “Huellas, voces y otras pistas”, una muestra enfocada en Puebla que formó parte de la edición No. 13 de Salón ACME, y que con la curaduría de Nina Fiocco en diálogo con Canis Ludens (académico y egresado UDLAP) se convierte en la primera exposición del Estado Invitado -en la historia de la feria- que sale de Proyectos Públicos para exhibirse en su estado de origen.

Sobre el tema, el Mtro. Mauricio Audirac Camarena, director de la Capilla del Arte UDLAP, destacó que esta nueva exposición exhibida en Capilla del Arte UDLAP representa un proyecto que fue posible gracias a la colaboración que se tuvo con Salón ACME, uno de los referentes más importantes de arte contemporáneo en México: “Poder mostrar esta exhibición de arte es un motivo de orgullo y a la vez un enorme compromiso de seguir mostrando obras de artistas consolidados y emergentes de la escena artística actual”.

“Huellas, voces y otras pistas” reúne obras de artistas cuya práctica está vinculada a Puebla y que, a partir de materiales y objetos residuales, construyen narraciones sobre la historia social, política y económica del territorio. Las piezas funcionan como palimpsestos que entrelazan temporalidades y abordan temas como la producción textil, la extracción de metales, la migración y la presencia de ecosistemas resistentes.

Por su parte, Ana Castella, directora general de Salón ACME, señaló que Salón ACME “es una plataforma que lleva ya trece ediciones haciendo un evento ferial muy particular, con un formato único en la Ciudad de México y con una necesidad muy natural de artistas para artistas”. Explicó que el objetivo principal de la plataforma es impulsar “las creaciones emergentes, artistas que no tienen una representación en galerías y que aún no cuentan con la visibilidad suficiente”. Desde su primera edición, Salón ACME presenta la sección Estado Invitado, dedicada a destacar el arte emergente de una entidad de la República. En su edición 2026, el evento reunió el trabajo de 82 artistas seleccionados; Puebla fue el estado invitado con la curaduría de Nina Fiocco y la exposición “Huellas, voces y otras pistas”, enfocada en problemáticas sociales, políticas y económicas del territorio.

De la colaboración con la UDLAP, Ana Castella destacó que “fue muy natural y fructífera”, además de celebrar que “por primera vez esta labor y esta exposición del Estado Invitado regresan a su estado de origen”, calificando como “muy especial” la posibilidad de presentar la muestra en Puebla.

La muestra, pensada para Capilla del Arte UDLAP, integra un total de 55 piezas y pone en diálogo a la comunidad artística que presentó su trabajo en Proyectos Públicos con el de diez artistas estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UDLAP.

Samaria Guevara, directora de Logística y Producción de Salón ACME, expresó que trabajar con la Universidad de las Américas Puebla fue “una experiencia extraordinaria” al considerar que la universidad es una institución representativa del estado. Además, resaltó que la incorporación de artistas de la comunidad UDLAP fortalece el discurso curatorial de la exposición: “En la curaduría inicial tuvimos 18 artistas y para esta segunda vuelta se sumaron 10 artistas de la comunidad UDLAP. Esto refleja mucho de los procesos académicos de la universidad; tenemos estudiantes que están a la par de artistas consolidados, con reconocimiento internacional, compartiendo esta sala con artistas emergentes, algo muy importante de resaltar”.

La Capilla del Arte UDLAP reunirá la obra de Sofía Abraham, Blanca Alonso, Antonio Barrientos, Marcelino Barsi, María José Benítez, Ángel Flores, Oscar Formacio, Sebastián Hidalgo, Canis Ludens, Nur Matta, Ulises Matamoros, Katya Mora, Santo Miguelito Pérez, MUNA, Roberto Rugerio, Itzell Sánchez, Daniela Tinoco + Martha Morales, Sihuame Tlatsahuane + Túmitl, Adrián White. Asimismo, por parte de la comunidad UDLAP se sumará el trabajo de: Alexia Anguis, Ángel Flores, Antonio Barrientos, Aranza Pablo Colocha, Blanca Alonso, Esperanza Rosas, Fernanda Montes de Oca, Itzell Sánchez & José Luis Martínez de Ita, Ulises Matamoros, Valeria Cuevas.

“Huellas, voces y otras pistas” será inaugurada este 7 de mayo de 2026 en el primer piso de Capilla del Arte UDLAP, ubicada en la Calle 2 Norte, número 6, en el Centro Histórico de Puebla, y permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto de 2026, de martes a domingo en un horario de 11:00 a 19:00 horas, con entrada libre.

Cartelera cultural

Como parte de su cartelera cultural correspondiente a mayo, Capilla del Arte UDLAP ofrecerá una programación paralela que incluye los ya tradicionales Miércoles Musicales, con conciertos que abarcan del barroco al jazz y la canción latinoamericana; el regreso de Viernes en Movimiento, con proyecciones y charlas en torno a documentales como Paraíso en Auschwitz y piezas sobre Pola Weiss, además de propuestas escénicas contemporáneas.

Asimismo, el recinto participará en la quinta edición de Noches de Museos con un horario extendido de 11:00 a 20:00 horas, además de ofrecer talleres en Domingos Creativos y espacios de diálogo abiertos al público, todos en el marco de esta exposición. Todas las actividades son de entrada libre, con cupo limitado.

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