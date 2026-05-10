Egresada BUAP, primer lugar en Concurso Nacional de Tesis

Ana Lucía Bonilla Calvario, egresada de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), recibió el primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura en Psicología 2025, galardón otorgado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C.

El trabajo galardonado, titulado “La (des)atención psicoemocional de psicólogas en atención a víctimas de violencias“, surgió a partir de las experiencias de la autora durante su pasantía, donde observó que las profesionales del área sufrían desgaste emocional y psicológico al tratar a pacientes víctimas de violencia de género, aunque rara vez se atendían esos estados.

La investigación obtuvo además la distinción Cum Laude por parte de la universidad. Las doctoras María Leticia Cervantes Hernández y Mirza Aguilar Pérez, asesora y coeditora de la tesis, reconocieron el impacto de los resultados del estudio.

Bonilla Calvario actualmente cursa la Especialidad en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y colabora en la Coordinación Institucional de Igualdad de Género, dentro del Programa de Acompañamiento Psicosocial a Estudiantes Embarazadas (PAPEE).

Te recomendamos: