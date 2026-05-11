Habilitan más de 30 “Puntos ALBA” en San Martín Texmelucan

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, firmó el convenio de colaboración con la cadena comercial OXXO para poner en marcha el programa denominado “Puntos ALBA”, el cual tiene el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, atención inmediata y protección de mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia.

Este programa se desarrolla en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y contempla la habilitación de más de 30 “Puntos ALBA” en tiendas OXXO del municipio como espacios seguros temporales, donde las personas en situación de riesgo podrán resguardarse y recibir apoyo para su canalización a las autoridades correspondientes.

El edil Juan Manuel Alonso destacó que esta alianza representa un hecho histórico al sumar esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada, fortaleciendo la red de atención y la seguridad pública en beneficio de la ciudadanía y el desarrollo económico.

Por su parte, el representante de OXXO, Gilberto Florentino Meza Gutiérrez, señaló que esta iniciativa representa el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, contribuyendo a la atención oportuna de situaciones de riesgo, mientras que Gabriela Martínez, gerente de la misma cadena comercial, informó que más de 30 tiendas en Texmelucan se han sumado al programa “Puntos ALBA”, orientado a brindar atención a mujeres en situación de riesgo.

Durante el arranque del programa, se realizó el corte de listón y el banderazo de inicio del operativo, con la participación de representantes de la cadena comercial, la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso reafirma su compromiso de impulsar estrategias de prevención, fortalecer la seguridad y garantizar espacios de protección para mujeres, adolescentes y niñas en el municipio.

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