Texmelucan inicia pavimentación de calle Mujica y Osorio

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias, el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, encabezó el inicio de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mujica y Osorio, con la construcción de casi dos mil metros cuadrados de pavimento y una inversión superior a los 5 millones de pesos.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se llevarán a cabo trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y aplicación de pintura, acciones que contribuirán a mejorar la movilidad, la seguridad vial, así como la imagen urbana de la zona, beneficiando a más de 20 mil habitantes.

Durante el arranque de los trabajos, el Alcalde Juan Manuel Alonso destacó que la ejecución de obras prioritarias impulsa el desarrollo económico, mejora la movilidad urbana y contribuye al incremento de la plusvalía de las viviendas, además de ser acciones planeadas para perdurar varias décadas en beneficio de las familias texmeluquenses.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, señaló que este proyecto forma parte de la estrategia municipal para modernizar las vialidades y brindar mejores servicios públicos a los habitantes.

Asimismo, Rafael Enciso Sánchez, Director General del SOSAPATEX, informó que se realizó la sustitución de 330 metros de tubería de drenaje sanitario, 270 metros de tubería de agua potable, así como la renovación de 40 tomas domiciliarias de agua y descargas sanitarias, trabajos para garantizar la durabilidad de la obra y evitar futuras intervenciones en la vialidad.

El inicio de obra contó con la presencia de la Síndica Municipal, Regidoras, Regidores, Secretarios y Directores de la administración municipal, quienes acompañaron a las y los vecinos beneficiados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando obras de impacto social que mejoren la movilidad, fortalezcan los servicios públicos y contribuyan al desarrollo ordenado de Texmelucan.

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