Celia Cruz, la primera artista latina con voz recreada por IA

La cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la primera artista latina cuya voz fue recreada mediante inteligencia artificial, en un proyecto supervisado para preservar su legado musical.

En declaraciones a la agencia EFE, el objetivo del proyecto es preservar el legado de la “Reina de la salsa”, fallecida en 2003, y acercarlo a nuevas generaciones sin perder control de su uso.

Su albacea, Omer Pardillo, precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero su uso estará sujeto a estricta supervisión del patrimonio de la artista.

El desarrollo estuvo a cargo de ElevenLabs, empresa que previamente simuló la voz de la poeta Maya Angelou, experiencia que disipó dudas iniciales sobre el uso de la tecnología.

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El último representante de la cantante descartó que la tecnología sea utilizada para campañas políticas y afirmó que nunca se empleará en contextos electorales ni partidistas de ningún tipo.

Señaló que la herramienta puede servir para difundir la historia de la música latina, responder algunas preguntas o dudas y apoyar contenidos educativos y narraciones de libros.

Asimismo, añadió que, aunque la tecnología permite reproducir la voz en español e inglés, la prioridad será el español, con solo algunas expresiones en inglés si mantienen autenticidad.

Desde ElevenLabs, la responsable de alianzas, Bridget Ferris, destacó la colaboración para llevar la voz a esta nueva etapa tecnológica, con un uso intencional y respetuoso del legado.

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