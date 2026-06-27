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Celia Cruz, la primera artista latina con voz recreada por IA

Por:
César A. García
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La inteligencia artificial recreó la voz de Celia Cruz para preservar su legado artístico. / Foto: Billboard.

La cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la primera artista latina cuya voz fue recreada mediante inteligencia artificial, en un proyecto supervisado para preservar su legado musical.

En declaraciones a la agencia EFE, el objetivo del proyecto es preservar el legado de la “Reina de la salsa”, fallecida en 2003, y acercarlo a nuevas generaciones sin perder control de su uso.

Su albacea, Omer Pardillo, precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero su uso estará sujeto a estricta supervisión del patrimonio de la artista.

El desarrollo estuvo a cargo de ElevenLabs, empresa que previamente simuló la voz de la poeta Maya Angelou, experiencia que disipó dudas iniciales sobre el uso de la tecnología.

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El último representante de la cantante descartó que la tecnología sea utilizada para campañas políticas y afirmó que nunca se empleará en contextos electorales ni partidistas de ningún tipo.

Señaló que la herramienta puede servir para difundir la historia de la música latina, responder algunas preguntas o dudas y apoyar contenidos educativos y narraciones de libros.

Asimismo, añadió que, aunque la tecnología permite reproducir la voz en español e inglés, la prioridad será el español, con solo algunas expresiones en inglés si mantienen autenticidad.

Desde ElevenLabs, la responsable de alianzas, Bridget Ferris, destacó la colaboración para llevar la voz a esta nueva etapa tecnológica, con un uso intencional y respetuoso del legado.

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