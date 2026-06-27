Nike Football presenta adelanto del nuevo jersey de Alemania

La empresa Nike Football inició una campaña publicitaria de guerrilla en Nueva York y Nueva Jersey para promocionar su primera camiseta de la selección de Alemania.

La promoción incluyó una embarcación en el río Hudson que transporta una valla publicitaria con el mensaje “Hello New Jersey”, generando atención en redes sociales.

En la campaña se mostró una imagen pixelada del futbolista Jamal Musiala vistiendo el nuevo diseño del uniforme alemán previsto para presentarse el próximo año.

La estrategia fue lanzada durante el torneo de selecciones, aprovechando la visibilidad del fútbol mundial y de figuras históricas como Mario Götze para generar expectativa.

Mario Götze protagonista del primer teaser de la nueva camiseta de Alemania x Nike https://t.co/KwSJt3Dpec pic.twitter.com/2xxhABOZKP — Marca de Gol (@marcadegol) June 25, 2026

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Pese a la pixelación, se observan detalles del uniforme con base blanca, cuello negro grueso y elementos inspirados en el diseño utilizado por Die Mannschaft en 1974.

El nuevo jersey incluye el logotipo de Nike y el águila de la Federación Alemana de Fútbol, retomando una estética clásica del histórico uniforme campeón del mundo.

La propuesta publicitaria responde a restricciones contractuales que impiden un anuncio oficial anticipado, en el contexto del cambio de patrocinador de la selección alemana.

El acuerdo entre la Federación Alemana de Fútbol y Nike generará ingresos de 100 millones de euros anuales y entrará en vigor oficialmente el 1 de enero de 2027.

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