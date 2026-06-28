Morenistas se ofrecen para colaborar con autoridades de EU: NYT

Integrantes de Morena se habrían acercado a autoridades de Estados Unidos para ofrecerse como informantes contra otros militantes, reveló The New York Times, con base en testimonios de ocho fuentes.

El reportaje, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que el acercamiento ocurre tras las investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico.

De acuerdo con el diario estadounidense, los políticos buscan adelantarse a posibles investigaciones en su contra, luego de las acusaciones contra los morenistas Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Asimismo, tres personas cercanas al caso aseguraron que el interés por cooperar fue por la Administración de Control de Drogas (DEA), que habría contactado discretamente a funcionarios mexicanos.

La investigación advierte que, si Estados Unidos consolida una red de informantes dentro de Morena, podría generarse una cadena de testigos cooperantes y nuevas acusaciones contra dirigentes del partido.

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The New York Times señaló que este escenario representa un desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya postura frente a las investigaciones habría provocado diferencias dentro de su gabinete.

Según las fuentes consultadas, los posibles nuevos informantes se sumarían a una lista de otros colaboradores de alto nivel, incluidos integrantes de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por su parte, el administrador interino de la DEA, Derek Maltz, declaró al periódico que la combinación de testimonios de funcionarios y líderes criminales fortalecería la integración de casos judiciales sólidos.

La publicación también señala que entre los objetivos de las investigaciones figuran los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes han rechazado cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

Finalmente, The New York Times recordó la filtración de un audio de la gobernadora Marina del Pilar, quien confirmó su autenticidad y afirmó que la reunión abordó únicamente la revocación de su visa.

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