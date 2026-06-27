Inauguran planta binacional contra el gusano barrenador en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas, para fortalecer el control de esta plaga.

La nueva planta binacional producirá semanalmente 100 millones de moscas estériles para proteger la actividad ganadera y reforzar las acciones de sanidad animal en México y Estados Unidos.

Durante el acto, la mandataria destacó que ambas naciones comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, por lo que la cooperación genera beneficios con respeto mutuo y soberanía.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó la inauguración como un logro conjunto y reconoció a la presidenta mexicana como una aliada para enfrentar la plaga.

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Por su parte, el embajador estadounidense Ronald D. Johnson anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para ampliar la producción de moscas estériles y fortalecer la prevención.

El coordinador de Asuntos Internacionales Agroalimentarios, Julio Berdegué Sacristán, afirmó que la planta representa un ejemplo de colaboración para proteger el patrimonio sanitario binacional.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que la construcción de la instalación concluyó en 12 meses como parte de la estrategia contra el gusano barrenador.

Asimismo, la funcionaria federal detalló que se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, liberado 7 mil millones de moscas estériles e instalado 578 mil trampas para contener la plaga.

Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del… pic.twitter.com/s7k3xmYZwr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

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