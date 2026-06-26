Más de la mitad de los manglares del mundo, en riesgo de colapso para 2050

La primera evaluación mundial de manglares para la Lista Roja de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que más del 50 por ciento de estos ecosistemas están en riesgo de colapso (clasificados como Vulnerables, En Peligro o En Peligro Crítico), y que casi el 20 por ciento se encuentra en alto riesgo (En Peligro o En Peligro Crítico).

Los resultado indican que las principales amenazas son la deforestación, el desarrollo costero, la contaminación y la construcción de represas, pero el riesgo se agrava por el cambio climático, que amenaza a un tercio de los ecosistemas evaluados debido a la subida del nivel del mar y al aumento de tormentas severas. El estudio contó con la participación de más de 250 expertos de 44 países.

La directora general de la UICN, doctora Grethel Aguilar, declaró: “La primera evaluación global de los ecosistemas de manglares ofrece una guía esencial que subraya la urgente necesidad de una conservación coordinada de los manglares, hábitats cruciales para millones de personas en comunidades vulnerables de todo el mundo. Los resultados de la evaluación nos ayudarán a colaborar para restaurar los bosques de manglares que hemos perdido y proteger los que aún conservamos”.

With threats including #deforestation and pollution, 50% of the world's mangrove ecosystems are at risk of collapse.



The assessment from @redlisteco shows nearly 20% of the assessed #mangroves are classed as either Endangered or Critically Endangered.https://t.co/CdFjHU7MmX pic.twitter.com/bsWdPjpvoj — IUCN (@IUCN) June 22, 2026

Según la evaluación, para 2050, el cambio climático y el aumento del nivel del mar provocarán la pérdida de 1.8 mil millones de toneladas de carbono almacenado. También desaparecerá la protección costera para 2.1 millones de personas expuestas a inundaciones y de propiedades por valor de 36 mil millones de dólares, y se perderán 17 millones de días de esfuerzo pesquero al año.

La presidenta de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN, Angela Andrade, señaló: “Su pérdida sería desastrosa para la naturaleza y las personas en todo el mundo. Por eso, esta evaluación es tan importante.

La evaluación concluye que mantener la integridad del ecosistema ayudará a los manglares a resistir los impactos del cambio climático. Preservar los bosques existentes y restaurar áreas perdidas aumentará su resiliencia, y mantener el flujo de sedimentos y permitir su expansión tierra adentro les ayuda a afrontar el aumento del nivel del mar.

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