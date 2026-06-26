Día del Orgullo LGBT+ es para defender la dignidad: académica IBERO Puebla

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la dignidad humana, la igualdad y el respeto a la diversidad. Así lo señaló la Dra. Nathaly Rodríguez Sánchez, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) y coordinadora de la Maestría en Perspectiva de Género para la Transformación Social de la IBERO Puebla.

La académica explicó que esta fecha recuerda las luchas sociales impulsadas por personas de la diversidad sexual y de género frente a contextos históricos de discriminación, exclusión y violencia. En ese sentido, subrayó que el orgullo no surge únicamente como una celebración, sino como una expresión de resistencia y reivindicación de derechos.

De acuerdo con Rodríguez Sánchez, la diversidad constituye una característica fundamental de la condición humana. Sin embargo, durante siglos se han consolidado modelos sociales basados en visiones binarias y heteronormativas que presentan una única forma legítima de ser, amar y expresar la identidad. Frente a ello, señaló la importancia de defender el derecho de todas las personas a construir libremente sus proyectos de vida, expresar sus afectos y desarrollar su identidad sin discriminación.

La especialista destacó que la heterosexualidad es una posibilidad más dentro de la diversidad humana, por lo que hablar de diversidad sexual implica reconocer la pluralidad de experiencias, identidades y formas de relacionarse presentes en la sociedad.

Asimismo, recordó que el origen de esta conmemoración se encuentra en los movimientos sociales de finales de la década de 1960 y principios de los años 70, cuando distintas comunidades comenzaron a exigir el fin de las prácticas de persecución y violencia institucional contra quienes no se ajustaban a los modelos dominantes de masculinidad y feminidad.

Si bien en años recientes las marchas y celebraciones del orgullo han ganado una mayor visibilidad pública, la académica de la IBERO Puebla advirtió que persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos. Entre ellos, mencionó las distintas formas de discriminación que continúan afectando a personas LGBT+ en ámbitos como el empleo, la educación, la salud y la participación social, así como la violencia que enfrentan particularmente las mujeres trans.

En este contexto, enfatizó que la conmemoración del orgullo debe entenderse también como un espacio para exigir el respeto pleno a los derechos humanos y para cuestionar las estructuras sociales que generan desigualdad, exclusión y estigmatización.

Desde la academia, agregó, existe la responsabilidad de analizar críticamente aquellos modelos y normas sociales que suelen presentarse como naturales e inmutables, pero que en realidad responden a construcciones históricas y culturales susceptibles de transformarse cuando producen violencia o vulneran la dignidad de las personas.

Para la directora del IDHIE, fortalecer una cultura de respeto a la diversidad implica construir comunidades más justas, incluyentes y democráticas, capaces de reconocer que las diferencias enriquecen la vida colectiva y forman parte esencial de la experiencia humana.

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