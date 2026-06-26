Segundo día consecutivo de cierre total en la Cuacnopalan–Oaxaca

Nuevamente por segunda mañana consecutiva, la autopista Cuacnopalan–Oaxaca se mantuvo cerrada totalmente a la circulación a partir de las 08:00 horas de este viernes, debido a trabajos de emergencia por un deslizamiento ocurrido la noche del miércoles y madrugada del jueves.

El cierre se produce en el kilómetro 19+800, a la altura de la falla geológica, donde las recientes lluvias provocaron un derrumbe de consideración que representa un riesgo para quienes transitan por esta vía.

De acuerdo con la información trascendida, el cierre abarcó desde la caseta de cobro de Tehuacán y el entronque de Cuacnopalan hacia Tehuacán, por lo que transportistas, operadores de carga y automovilistas tuvieron que buscar vías alternas para llegar a sus destinos.

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Después de algunos trabajos, la circulación fue reabierta alrededor de las 11:00 horas, ya que las labores dependen de las condiciones del terreno y de la magnitud de las maniobras para garantizar la seguridad de los usuarios.

¿Qué alternativas hay?

Las rutas alternas que los usuarios pueden ocupar son:

Carretera federal 150 Tecamachalco–Tehuacán

Cuacnopalan–Cañada Morelos–Azumbilla–Tehuacán

Esperanza–Cañada Morelos–Azumbilla–Tehuacán

Se prevé que los trabajos podrían prolongarse durante el fin de semana.

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