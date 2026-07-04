Linchan a presunto ladrón en Cohuecan; acusado de robar llantas

La acusación de un presunto robo terminó en un nuevo caso de “justicia por propia mano” en Puebla, por la cual un hombre perdió la vida después de ser retenido, golpeado y posteriormente incendiado por habitantes de Cohuecan, quienes lo señalaron de haber participado en el robo de unas llantas usadas.

De acuerdo con información policial, el incidente comenzó cuando dos hombres que recorrían la zona, comprando fierro viejo, fueron señalados por vecinos como responsables del supuesto robo.

Uno de ellos consiguió huir, mientras que su acompañante fue alcanzado por un grupo de pobladores cuando pretendía escapar en su camioneta tipo pickup.

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#Seguridad 🚨 Un hombre originario de San Pedro Cholula fue quemado vivo tras ser acusado de robar llantas usadas en Cohuecan.



El occiso fue identificado como Juan Felipe N., de 33 años, quien fue golpeado y quemado, mientras que su compañero con quien trabajaba como comprador… pic.twitter.com/IrdbH7Zu51 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 4, 2026

La Policía Municipal informó que cerca de 30 personas participaron en la retención del hombre y que varios de ellos portaban armas de fuego, situación que obligó a solicitar apoyo de la Policía Estatal, municipios cercanos y personal de la Secretaría de Gobernación, además de activar el Protocolo Contra Linchamientos.

Cuando los cuerpos de emergencia lograron ingresar al sitio, localizaron al hombre con lesiones por quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. Aunque fue valorado por paramédicos, poco después se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Juan Felipe G. M., de 34 años. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para investigar el homicidio y determinar la responsabilidad de quienes participaron en la agresión.

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