Pável Gaspar acompaña graduación del CBTis 184

Al asistir a la ceremonia de graduación del CBTis 184, en Izúcar de Matamoros, el diputado Pável Gaspar Ramírez reiteró que, desde el Congreso del Estado, se trabaja para impulsar leyes y presupuestos que fortalezcan la educación, el desarrollo, el bienestar y las oportunidades para la niñez y las juventudes de la Mixteca poblana.

Durante su mensaje, el legislador felicitó a las y los 243 egresados por alcanzar esta meta y los invitó a preservar sus sueños, continuar con su preparación académica y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

“Desde el Congreso del Estado seguimos construyendo mejores oportunidades para ustedes. No renuncien a sus sueños, sigan preparándose y tengan la certeza de que cuentan con la Legislatura para impulsar iniciativas que beneficien a las juventudes de Puebla”, expresó.

El diputado destacó que el desarrollo de la Mixteca poblana es resultado del esfuerzo conjunto de las y los estudiantes, quienes representan el futuro de la región; de las maestras y los maestros, por su compromiso con la formación de nuevas generaciones; de las familias, por el respaldo y los valores que brindan a sus hijas e hijos; y de las y los migrantes, quienes, aun a la distancia, apoyan a sus seres queridos y contribuyen al bienestar de sus comunidades.

Gaspar Ramírez concluyó su intervención con una invitación a las y los estudiantes para participar en el programa “Diputado por un Día”, donde podrán conocer de manera directa el funcionamiento del proceso legislativo.

En la ceremonia estuvo presente el director del CBTis No. 184, Ramón Efrén Molina; el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, quien fue padrino de generación; autoridades educativas y municipales; integrantes del personal docente; así como madres, padres de familia y estudiantes.

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