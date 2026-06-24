Sacerdote poblano Leonel Báez es recibido por el papa León XIV

La mañana de este martes 23 de junio de 2026, el papa León XIV recibió en la residencia de Castelgandolfo, Italia, al sacerdote Leonel Báez Téllez, del clero de la Arquidiócesis de Puebla.

Por un periodo de cinco años prestará servicio a la Santa Sede en el Borgo Laudato si’, un centro de encuentro, formación y espiritualidad inaugurado por el papa el 5 de septiembre de 2025, informó la Arquidiócesis de Puebla en un comunicado.

El Borgo Laudato si’ se ubica en Castelgandolfo, residencia de verano de los papas, y consta de 55 hectáreas de terreno que en otro tiempo formaron parte de las Villas Pontificias: 35 hectáreas de jardines y 20 hectáreas de zona agrícola.

El complejo alberga más de 3 mil plantas y árboles de 300 especies diferentes, así como los restos arqueológicos de la Villa del emperador romano Domiciano.

El Borgo une dos almas: el Centro de alta formación Laudato si’, instituido por dos quirógrafos del papa Francisco y corazón educativo del proyecto, y un sistema agrícola basado en los principios de la ecología integral.

La Arquidiócesis de Puebla destacó que la designación del sacerdote poblano representa un reconocimiento a su trayectoria y al servicio de la iglesia poblana a nivel internacional.

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