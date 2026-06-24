Tribunal británico reconoce al hijo de Liam Payne como su único heredero

El hijo del cantante británico Liam Payne, Bear Grey Payne, fue reconocido por un tribunal británico como el único heredero del patrimonio que dejó su padre, una fortuna estimada en más de 27 millones de dólares.

La resolución se dio a conocer después de que Payne falleciera en octubre de 2024, a los 31 años, tras una caída desde una habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina.

El exintegrante de One Direction no dejó testamento, por lo que las leyes de sucesión del Reino Unido determinaron el destino de sus bienes.

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El patrimonio del artista incluye ingresos obtenidos durante su carrera musical, además de propiedades y otros activos acumulados durante sus años de éxito internacional. Debido a que Bear aún es menor de edad, la fortuna permanecerá administrada bajo un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.

La administración de los recursos estará a cargo de la madre del menor, la cantante Cheryl Tweedy, junto con el abogado Richard Mark Bray, quienes deberán proteger los bienes y utilizarlos en beneficio del niño.

La decisión judicial también permite que parte del dinero pueda ser utilizado antes de que Bear cumpla 18 años, principalmente para cubrir necesidades relacionadas con su bienestar y desarrollo.

Liam Payne alcanzó fama mundial como integrante de One Direction y posteriormente desarrolló una carrera como solista.

Editor: Arturo Medina

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