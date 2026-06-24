Minanbé, la ciudad maya que permaneció escondida mil años

Un equipo de especialistas mexicanos y eslovenos dio a conocer el hallazgo de una antigua ciudad maya ubicada al norte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche. El sitio fue llamado Minanbé, palabra del maya yucateco que significa “no hay camino”, debido a las difíciles condiciones para acceder al lugar.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que las investigaciones revelaron un núcleo urbano de plazas, edificios palaciegos, estructuras religiosas, terrazas y sistemas hidráulicos.

La exploración fue encabezada por el arqueólogo Ivan Šprajc, como parte de un proyecto de investigación sobre las Tierras Bajas Mayas Centrales. El análisis de imágenes LiDAR permitió identificar construcciones que permanecían cubiertas por la selva.

De acuerdo con los especialistas, el asentamiento permaneció oculto durante más de mil años entre la vegetación de la selva y representa un importante descubrimiento arqueológico.

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#ÚLTIMAHORA 🚨 Bautizan como Minanbé, “no hay camino”, a ciudad maya virgen al norte de la Biosfera de Calakmul



Liderado por el arqueólogo Ivan Šprajc, un equipo descubrió un sitio monumental que tuvo su apogeo en el periodo Clásico Tardío-Terminal



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Entre los elementos destacados del sitio se encuentran 14 estelas y altares, además de una estructura piramidal de más de 13 metros de altura con características del estilo arquitectónico Rio Bec. Estos vestigios muestran la relevancia que pudo tener Minanbé dentro de la organización regional maya.

Los investigadores señalaron que, a diferencia de otros lugares arqueológicos explorados, Minanbé no presenta señales de saqueo, lo que permitió encontrar una zona aparentemente intacta. Para llegar al sitio fue necesario abrir camino por varios kilómetros dentro de la selva campechana.

Este descubrimiento amplía el conocimiento sobre la antigua civilización maya y refuerza la importancia histórica y cultural de la región de Calakmul. La zona será un punto clave para estudiar el desarrollo de las ciudades mayas y su relación con el entorno natural.

En Campeche fue descubierta Minanbé, una ciudad maya intacta al norte de la Biosfera de Calakmul, cuyos monumentos y textos jeroglíficos ofrecen nuevas claves sobre los siglos finales de la civilización maya.



El hallazgo, liderado por el arqueólogo Ivan Šprajc, es resultado de… pic.twitter.com/3p0qV4iMy6 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) June 22, 2026

Editor: Arturo Medina

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