SSC Atlixco detiene a cinco por suplantar a personal de salud

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvo a cinco personas que se hacían pasar por personal de salud mientras realizaban supuestas campañas de vacunación antirrábica canina en la colonia Los Ángeles, informó la dependencia en un comunicado.

La acción se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre individuos que recorrían domicilios portando batas blancas e identificaciones cuya autenticidad generó dudas entre los vecinos.

Luego de las investigaciones iniciales y del señalamiento directo de la denunciante, los cinco involucrados, identificados como Danai N., Jorge Luis N., Juan N., Hazel N. y Gael N., fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el probable delito de usurpación de funciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció la participación de la ciudadanía y reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para proteger a las familias atlixquenses.

Te recomendamos: