USEP pondrá en marcha Bachillerato Tecnológico en Enfermería General

La Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) pondrá en marcha el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General con una matrícula inicial de 385 estudiantes en cinco sedes regionales, mientras que la entidad será anfitriona de la Reunión Nacional de Trabajo de Educación Superior, que congregará a autoridades educativas y a más de mil rectoras y rectores del país.

Estas acciones, impulsadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, fortalecen el acceso a una educación con enfoque humanista, amplían las oportunidades de desarrollo para la juventud y contribuyen al bienestar social de las familias poblanas, en concordancia con la visión educativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El rector de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), José Manuel Hernández Ramírez, presentó el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General, una nueva opción educativa que iniciará con una matrícula de 385 estudiantes distribuidos en las sedes de Puebla capital, Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Zoquitlán.

Explicó que el programa tendrá una duración de seis semestres más un año de servicio social y permitirá a las y los egresados obtener certificado de bachillerato, título y cédula profesional como técnicos en Enfermería General.

Destacó que este proyecto responde al compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de acercar oportunidades educativas y laborales a las regiones del estado, especialmente en comunidades con mayores necesidades.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), Mirna Inés Toxqui Oliver, informó que Puebla será sede de la Reunión Nacional de Trabajo de Educación Superior el próximo 25 de junio, encuentro convocado por la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México.

Señaló que el evento reunirá de manera presencial a autoridades educativas nacionales y contará con la participación virtual de más de mil rectoras y rectores de instituciones públicas y privadas del país. Asimismo, destacó los avances en movilidad estudiantil, internacionalización académica, investigación y clases espejo que desarrollan las universidades tecnológicas poblanas, con estudiantes que actualmente realizan estancias académicas en países como Colombia y Perú.

Ambas instituciones coinciden en el proyecto de educación que constituye una herramienta fundamental para transformar vidas, fortalecer el tejido social y generar bienestar en las comunidades.

En ese sentido, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el impulso de políticas educativas con enfoque humanista, equidad territorial e inclusión social, para que más jóvenes accedan a oportunidades de formación profesional, contribuyan al desarrollo de Puebla y participen activamente en la construcción de una sociedad más justa, preparada y con mayores condiciones de bienestar.

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