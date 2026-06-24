San Andrés Cholula lanza Ruta del Mole del 20 de junio al 19 de julio

San Andrés Cholula fortalece su vocación turística y gastronómica con la realización de “La Magia del Sabor: Ruta del Mole”, una iniciativa que se llevará a cabo del 20 de junio al 19 de julio de 2026, con la participación de restaurantes, cafeterías y espacios gastronómicos que ofrecerán este emblemático platillo de la cocina poblana.

Hasta el momento, los establecimientos confirmados son: Altares 14, Villas Arqueológicas, Casa Frida 14, Casa Frida 5 de Mayo, Fonda Parchís, Chapala Comedor, Maíz Negro, Café Aguirre, RamCafe, Macaria Gastronomía de Mercado y Mercado Malintzi, sumándose más participantes durante las próximas semanas.

Como parte de esta estrategia de promoción turística, también se integrará a la ruta la Feria Cultura y Tradición San Andrés Cholula 2026, que se desarrollará del 27 al 29 de junio en el Zócalo Municipal, ofreciendo actividades culturales, artísticas y gastronómicas que enriquecerán la experiencia de visitantes y familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando la gastronomía local como un atractivo turístico que fortalece la economía, promueve las tradiciones y posiciona a San Andrés Cholula como uno de los destinos más importantes de la región.

Para conocer más detalles sobre la Ruta del Mole y la oferta turística del municipio, visita: www.vivesanandres.com.

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