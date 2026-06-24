Refuerzan operativos de seguridad por “tirador de la Atlixcáyotl”

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir riesgos para automovilistas y usuarios del transporte público durante la búsqueda del “Tirador en serie” autoridades estatales y municipales mantienen un operativo permanente de vigilancia sobre la Vía Atlixcáyotl, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la zona metropolitana de Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las acciones incluyen recorridos preventivos mediante patrullas y motocicletas, presencia de elementos a pie, monitoreo aéreo y trabajos de inteligencia enfocados en la detección oportuna de conductas delictivas.

El despliegue es realizado en coordinación con personal de movilidad y corporaciones de seguridad de los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Las autoridades informaron que más de 70 elementos participan en estas labores de manera continua, manteniendo cobertura las 24 horas del día durante toda la semana.

Como parte de la estrategia, también fue instalada una torre de videovigilancia conectada al sistema de monitoreo C5i, además de equipos ópticos que permiten ampliar el rango de observación en puntos considerados estratégicos.

La SSP destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las tareas de prevención e investigación, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier situación sospechosa o de emergencia a través del número 911, así como denuncias anónimas mediante la línea 089.

Con estas medidas, las autoridades buscan incrementar la capacidad de respuesta ante incidentes, reforzar la presencia institucional en la zona y brindar mayor confianza a quienes diariamente utilizan esta importante vía de comunicación.

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