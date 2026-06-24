Presentan actividades de “Atlixco Orgullo Incluyente 2026”

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+ el Ayuntamiento de Atlixco a través de la dirección de Arte y Cultura presentó la agenda de actividades de “Atlixco Orgullo Incluyente 2026”, una iniciativa que reúne arte, cultura, diálogo y reflexión para promover el respeto y la diversidad.

El programa contempla actividades como narración escénica, talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, conversatorios, teatro, pasarela incluyente y presentaciones de música y folklore.

Con sede principal en la Casa de Cultura de Atlixco “Acapetlahuacan”, estas acciones buscan generar espacios de expresión, convivencia y reconocimiento para construir una sociedad más incluyente y participativa.

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Programa de actividades Casa de Cultura “Acapetlahuacan”| Atlixco Orgullo Incluyente 2026

1.⁠ ⁠“Todos Somos Diferentes”, presenta: Wicho Cuentacuentos. Unipersonal de narración oral escénica para abordar la diversidad sexual desde distintas miradas. Miércoles 24 de junio, a las 18:00 hrs.

2.⁠ ⁠“Mi cuerpo, mis decisiones, mis derechos”, Taller de derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual. Miércoles 24 de junio, a las 12:30 y 14:00 hrs. En la secundaria Melchor Ocampo

3.⁠ ⁠Conversatorio “Retos y Desafíos de la Diversidad Sexual en Atlixco 2026”. Espacio de diálogo y reflexión sobre la diversidad sexual. Miércoles 24 de junio a las 17:00 hrs.

4.⁠ ⁠Pasarela Incluyente. Presentación: Alan Zepeda Resort 2026. Viernes 26 de junio a las 18:00 hrs.

5.⁠ ⁠Teatro: “Madre e Hija, más allá del fondo del mar”, Lectura dramatizada de la obra original de Marco Polo Rodríguez. Sábado 27 de junio, a las 13:00 hrs.

6.⁠ ⁠Música y Folklor: “Tradición sin etiqueta”, Presentación artística que celebra la diversidad desde las expresiones culturales. Domingo 28 de junio a las 17:00 hrs.

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