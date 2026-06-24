Jornada de cirugías de catarata del SEDIF beneficia a 500 personas

Con el objetivo de devolver la visión y mejorar la calidad de vida de poblanas y poblanos de todo el estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y Fundación Telmex llevaron a cabo una histórica Jornada de Cirugías de Catarata y Pterigión que benefició gratuitamente a 500 personas.

La iniciativa representó una oportunidad para quienes durante años enfrentaron dificultades para ver con claridad y no contaban con los recursos necesarios para acceder a estos procedimientos.

La presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, impulsó esta estrategia de salud visual que inició con una convocatoria de valoración a la que acudieron más de 600 personas. Tras los estudios médicos correspondientes, 500 pacientes cumplieron con los requisitos clínicos necesarios para someterse a las operaciones, las cuales se realizaron de manera ambulatoria del 18 al 21 de junio de 2026 en el Hospital de Especialidades “5 de Mayo” del ISSSTEP.

Cabe señalar que, la catarata provoca la pérdida progresiva de la transparencia del cristalino y limita la visión, mientras que el pterigión consiste en el crecimiento anormal de tejido sobre la superficie ocular que puede afectar la capacidad visual. Aunque se trata de procedimientos de alta efectividad, nueve casos requirieron una intervención de mayor complejidad, además de la cirugía fue necesaria la reconstrucción de una parte del globo ocular para alcanzar el objetivo de preservar o recuperar la vista de las y los beneficiarios.

“Han sido muy humanos con nosotros, no soñábamos poder operarnos porque es muy caro, pero le agradezco al gobernador y a Ceci Arellano que ya podemos ver mejor”, señaló Blanca Esther Mora, beneficiaria de cirugía originaria del municipio de Teziutlán.

La magnitud de esta jornada requirió la participación de siete médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Cirugía General, así como el respaldo de un equipo conformado por alrededor de 200 profesionales integrado por personal médico, de enfermería, administrativo y operativo. Gracias a esta coordinación fue posible brindar atención segura, eficiente y de calidad a cada paciente durante las distintas etapas del proceso, informó la jefa del Departamento de Inclusión del SEDIF, Gloria Tenorio.

“Nuestra mayor satisfacción es que las personas se hayan sentido bien atendidas porque muchas de ellas y ellos tenían entre 20 y 30 años con este problema de salud, es grato que recibieran este apoyo para que conserven su calidad de vida”, comentó.

Esta acción refleja el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier por acercar servicios especializados a quienes más lo necesitan y fortalecer el acceso a la salud en todo el territorio poblano. Asimismo, coincide con los principios de justicia y atención prioritaria a la población que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el trabajo coordinado entre instituciones públicas y organismos aliados.

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