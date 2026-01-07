Reyes Magos también construyen bienestar en Puebla: Laura Artemisa

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, indicó que los Reyes Magos también trabajan en la construcción de seguridad con bienestar, en el marco de la entrega simultánea de juguetes en 26 microrregiones del estado.

La titular de la dependencia explicó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, escribió una carta especial a Melchor, Gaspar y Baltazar para que la magia de esta fecha alcanzara cada rincón de la entidad.

Laura Artemisa explicó que en cada microrregión se partió la tradicional Rosca de Reyes para refrendar cercanía con las familias y el compromiso de trabajar por el bienestar de la niñez, tanto en comunidades urbanas como rurales.

En las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacán y San Felipe Hueyotlipan, Laura Artemisa García convivió con las familias, compartió juguetes, rosca y momentos que generaron un ambiente de unión y alegría comunitaria.

Con el acompañamiento del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Puebla se trabaja con sensibilidad social, colocando a las niñas y niños en el centro de las acciones que transforman a las comunidades más seguras y solidarias.

