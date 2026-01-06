Destacan trabajo conjunto para disminución de delitos en Puebla

“Festejar en paz es una labor educativa que fortalece la unidad familiar; es una responsabilidad que también corresponde a la sociedad”, expresó el gobernador Alejandro Armenta al destacar que su administración trabaja estrechamente con la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a las familias poblanas.

En línea con la Estrategia Nacional de la Seguridad, el mandatario indicó que la construcción de paz y unidad social exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad, una responsabilidad compartida.

Durante la mañanera en Casa Aguayo, Alejandro Armenta reconoció el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, destacó la plena disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), y la Guardia Nacional (GN), para emprender acciones que generan entornos de paz.

Resaltó la importancia de la colaboración de la sociedad y de los representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y COPARMEX en la efectividad de la estrategia de seguridad, en línea con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador Alejandro Armenta reiteró que desde su gobierno se impulsan campañas de promoción de valores, por ello destacó la reducción de 43 por ciento de los feminicidios, gracias a la implementación de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, ya que es resultado de un trabajo interinstitucional. También resaltó la disminución de 10 por ciento de homicidios, lo cual significó 90 personas que no murieron y recordó que el 60 por ciento de este delito ocurren por riñas sociales.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, detalló que derivado de la estrategia “Puebla Segura”, de enero a noviembre del 2025, 14 delitos de impacto social disminuyeron, respecto al año anterior. Además, informó que de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, ejecutaron 449 órdenes de cateo en 517 inmuebles, lo que derivó en 393 personas detenidas, decomisaron de 25 kilos de marihuana, seis kilos de metanfetaminas, más 2 mil cartuchos, 700 autopartes y más de 19 toneladas de mercancía.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que como parte del operativo “Puebla Segura”, que contempla el uso de helicópteros, se realizaron 53 sobrevuelos en 76 puntos de mayor afluencia, juntas auxiliares y vialidades como Periférico Ecológico y autopista 150D. En este sentido, informó la detención de 239 personas, el aseguramiento de 24 vehículos relacionados con actividades ilícitas y la recuperación de 17 unidades con reporte de robo.

Resaltó que, con el operativo “Unidos Por Ti”, se realizaron visitas preventivas a más de 17 mil 500 negocios, establecimientos y comercios, más de 2 mil 600 acciones de proximidad en zonas bancarias y acercamiento con 104 mil 538 personas. Puntualizó que, durante estos operativos, participaron más de 3 mil elementos de los tres órdenes de gobierno.

Respecto a las fiestas decembrinas, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallarés Miranda, informó que, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, se garantizó la seguridad de las familias poblanas con saldo blanco. Mencionó que, como parte de los operativos “Unidos por Ti” y “Guadalupe-Reyes”, se llevaron a cabo más de 4 mil acciones de proximidad, con presencia en 7 mil negocios y en mil 617 cajeros automáticos, con ello se fortaleció la cercanía con la ciudadanía.

Por último la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que en trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo, Coronango, San Andrés y San Pedro Cholula, se lleva a cabo el operativo Velocidad Segura a la par el de Monitor Vial. Hasta ahora se han detenido a 266 vehículos en 12 operativos, con un amplio porcentaje de conductores reincidentes en el exceso de velocidad y con una reducción del 22 por ciento en el número de sanciones, respecto al 2024.

