Cumplen más de 4 días del cierre de relleno sanitario en Huehuetla

Se han cumplido más de 96 horas del cierre y clausura del relleno sanitario de San Juan Ozelonacaxtla, en el municipio de Huehuetla, acción emprendida por pobladores de la comunidad totonaca, quienes denuncian que desde hace más de 16 años los desechos del sitio han contaminado sus fuentes de agua y su territorio.

Con llantas, mantas y permaneciendo ellos mismos en la entrada del relleno, sin importar las inclemencias del tiempo, los pobladores mantienen la manifestación desde la madrugada del viernes, ya que, a pesar de que se les prometió la llegada de autoridades para dialogar, hasta el momento nadie ha acudido al lugar.

Los habitantes permanecen las 24 horas del día resguardando los accesos del basurero, lo que ha impedido el ingreso de camiones recolectores. En los municipios que depositan sus residuos en este sitio, se ha informado a la población que no habrá servicio de recolección de basura.

Los pobladores señalan que el relleno sanitario de operación intermunicipal recibía diariamente al menos 20 toneladas de residuos provenientes de los municipios poblanos de Atlequizayan, Ixtepec, Zoquiapan, Jonotla, Tuzamapan, Caxhuacan, Zapotitlán, Xochitlán y Huehuetla, además del municipio veracruzano de Zozocolco de Hidalgo.

Esta situación, afirman, ha provocado la contaminación de mantos acuíferos y tierras de cultivo, al grado de que parcelas cercanas al basurero ya no son aptas para la siembra.

La decisión de clausurar el basurero fue tomada en asamblea comunitaria el pasado 25 de diciembre, cuando los pobladores de Ozelonacaxtla invocaron sus derechos constitucionales como pueblo indígena a la libre determinación y a un medio ambiente sano. La medida se concretó semanas después ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Hasta el momento se desconoce cuándo se instalarán mesas de diálogo entre los pobladores y las autoridades para intentar llegar a un acuerdo, por lo que la recolección de basura en la Sierra Norte permanece en incertidumbre, e incluso ya se observan montoneras de residuos en varios municipios de la región.

Editor: Renato León

