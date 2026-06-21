Inicia reconstrucción de camino Los Molinos a San Juan Portezuelos

Como parte del programa de pavimentación de vías de comunicación, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura inició trabajos de reconstrucción del camino Los Molinos a San Juan Portezuelos en beneficio de los municipios de Atlixco, Santa Isabel Cholula y Ocoyucan. En tanto, en la capital poblana arrancó la rehabilitación integral de la Gran Avenida, entre Calle 2 Poniente al Bulevar Carmen Serdán.

Con los Módulos de Maquinaria, el gobernador Alejandro Armenta Mier inició la primera etapa de pavimentación de las obras correspondientes año 2026, lo que refrenda el compromiso del mandatario para que las y los poblanos cuenten con vías de comunicación eficientes, seguras y a una tercera parte del costo, ya que se realizan con la donación de insumos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La Secretaría de Infraestructura interviene 5.6 kilómetros en la región de Atlixco en el camino Los Molinos a San Juan Portezuelos, esta obra saldará una demanda social histórica de 33 años, abre la conectividad y movilidad regional; beneficiará directamente a los habitantes de las comunidades de Santo Domingo Atoyatempan, Veracruz, Portes Gil, San Juan Portezuelo, San Hipólito Acozac, Malacatepec, 10 de Abril, Colonia El Mirador, San Pablo Ahuatempan, Santa Ana Acozautla y Santiago Coatepec.

Además de dignificar el entorno de estas localidades, la reconstrucción de este camino optimizará el acceso a los caminos saca cosechas en apoyo directo a productores agrícolas en la demarcación. Asimismo, facilitará el tránsito del transporte público para garantizar traslados ágiles, cómodos y seguros para todas las familias que diariamente circulan por la zona.

De manera simultánea, la gestión que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, trabaja en la pavimentación de 2.5 kilómetros de la Gran Avenida en la capital poblana, con la finalidad de mejorar la conectividad y la movilidad en la zona. Este proyecto de infraestructura urbana impactará positivamente las actividades para más de 49 mil residentes y de 74 mil personas que confluyen en el área.

La dependencia exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución en ambas obras, a respetar los señalamientos viales y planificar con anticipación sus tiempos de traslado para evitar contratiempos.

Estás obras de infraestructura vial se ejecutan bajo la visión de la estrategia “Senderos de Paz” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y se realizan gracias al aprovechamiento de los insumos donados por PEMEX, lo que une esfuerzos para transformar la conectividad del estado y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

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